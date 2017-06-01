Журналист Le Figaro рассказал о "закулисье" интервью с Путиным

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Журналист французской газеты Le Figaro Рено Жирар написал статью о том, как он и его коллеги взяли интервью у Владимира Путина.

Президента России Жирар вслед за другими французскими репортерами называет "царем".

"Справа от него священник в черной рясе, слева — французский архитектор. За ними следует целая когорта военных и гражданских с портфелями — мы фантазируем, что это ядерные чемоданчики", — описывает он прибытие Путина в Российский духовно-культурный центр, где состоялась беседа.

При встрече с журналистами российский лидер "улыбается, здоровается по-французски, раскатывая свое "р", смотрит прямо в глаза". По впечатлениям Жирара, Путин расслаблен, в отличие от своего окружения, и находит "для каждого какое-то доброе слово".

"Никакой спешки. Но как только установлены микрофоны, он снова сосредоточен. Он готов к интервью. Так, как готовятся к матчу по дзюдо", — написал журналист Le Figaro.

Владимир Путин 29 мая посетил Францию, где провел первую встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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