В МВД ЛНР заявили, что получили данные личного состава нацбатальона "Айдар"

ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Персональные данные личного состава нацбатальона "Айдар" переданы в распоряжение МВД самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости представитель МВД ЛНР Алексей Селиванов.

Ранее в МВД ЛНР заявили, что военнослужащий 8-го полка сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины продал правоохранителям ЛНР списки личного состава части, получив за них 15 тысяч гривен (около 600 долларов). Глава МВД ЛНР Игорь Корнет сообщил о готовности министерства покупать секретную информацию у украинских силовиков.

"В распоряжении полиции республики оказываются все новые сведения. Нам уже переданы персональные данные всего личного состава печально известного карательного батальона "Айдар", — заявил Селиванов.

Он уточнил, что после проверки информация будет опубликована. "Также сотрудниками МВД ЛНР за 500 гривен (около 20 долларов) был куплен служебный флэш-накопитель офицера-воспитателя одной из частей ВСУ (вооруженных сил Украины)", — добавил собеседник агентства. Селиванов уточнил, что данные с накопителя на данный момент изучаются и классифицируются.