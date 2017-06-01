Посвященная детям Донбасса акция прошла в Берлине у Бранденбургских ворот

БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Около 30 человек приняли участие в акции возле Бранденбургских ворот в центре Берлина, которая была посвящена детям, пострадавшим в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины.

Мероприятие было приурочено к Международному дню ребенка. Организаторы раздали юным берлинцам бумагу и фломастеры и предложили нарисовать картины, которые затем обещали передать ровесникам художников в Донбассе. Более десятка детей получили сувениры за свои трогательные работы.

Организаторы митинга — правозащитник Олег Музыка и представители общества "Матери против войны" — обвинили украинское руководство в эскалации насилия в регионе, от которого страдают прежде всего дети.