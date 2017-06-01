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В мире

Посольство России благодарно Индии за решение увековечить память Кадакина

21:1401.06.2017
(обновлено: 21:19 01.06.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий АльнуровАлександр Кадакин. Архивное фотоАлександр Кадакин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Альнуров

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — РИА Новости. Посольство России в Индии благодарно правительству Индии за решение назвать одну из улиц Нью-Дели в память скончавшегося в январе посла Александра Кадакина, это свидетельствует о "неизменно дружественном" характере связей между российским и индийским народами, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Индии Анатолий Каргаполов.

Александр Кадакин, Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Индийский дипломат: кончина посла Кадакина стала потерей для обеих стран

В четверг премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "чтобы отдать дань уважения его (Кадакина — ред.) памяти, мы приняли решение назвать в его честь одну улицу в Дели". Он при этом отметил, что Кадакин принадлежал к числу "великих людей", которые развивали отношения двух стран.

Каргаполов напомнил, что посольство вскоре после кончины Кадакина выступило с предложением увековечить его имя в названии одной из улиц Дели.

"Индийские власти, в особенности премьер-министр Индии Нарендра Моди, который лично знал и высоко ценил выдающегося российского дипломата, поддержали нашу инициативу. Положительное решение было принято, как мне представляется, во многом благодаря твердой приверженности Александра Михайловича Кадакина развитию российско-индийских отношений и его глубокому уважению и любви со стороны индийского народа", — заявил Каргаполов.

Глава МИД Индии Салман Хуршид и посол РФ Александр Кадакин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Альнуров
В Индии назвали посла Кадакина большим "индийцем", чем многие жители страны
Он обратил внимание, что решение индийских властей особенно примечательно тем фактом, что жизнь Кадакина тесно связана с Дели — он проработал в городе в общей сложности больше 20 лет и "с огромным интересом исследовал его историю".

"Написанный им в свое время путеводитель по индийской столице выдержал не одно переиздание и является признанным кладезем знаний о ее архитектурных памятниках и достопримечательностях. Владение языком хинди открывало перед ним многие малоизвестные страницы летописи этой "столицы семи империй", — добавил он.

Именем российского посла будет названа улица Клуба офицеров армии (Army Offiser"s Mess Road), получившая название от армейского клуба боевых почестей, расположенной здесь. Улица расположена в дипломатическом квартале Чанакьяпури и находится чуть более, чем в километре от посольства РФ, соединяя улицы Сардара Пателя и Сан-Мартин. На углу улицы Сардара Пателя и будущей улицы Кадакина располагается пятизвездочная гостиница Taj Palace.

"Теперь в дипломатическом квартале, близ посольства России, появилась улица посла Александра Кадакина. Мы благодарны правительству Индии и муниципальным властям делийской столицы за этот важный жест, который является еще одним ярким свидетельством неизменно дружественного характера связей между российским и индийским народами", — заключил российский дипломат.

Выступает посол РФ в Индии Александр Кадакин. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Альнуров
Биография Александра Кадакина
Александр Кадакин скончался 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели. Кадакин работал на различных должностях в посольствах СССР и России в Индии с 1971 года, периодически прерывая зарубежные командировки работой в центральном аппарате МИД. Возглавлял дипмиссию России в Индии два раза — в 1999–2004 годах и с ноября 2009 года. В 1992-1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, а с 2005 года по 2009 год был послом России в Швеции.

Кадакин являлся академиком Российской академии естественных наук, написал несколько книг и ряд статей. Был награжден орденом Почета в 2009 году и Ордена Дружбы в 2013 году, а также имел ряд других наград. Владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками.

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