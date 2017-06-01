Германия приостановила депортацию нелегальных беженцев в Афганистан до июля

БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Принудительная депортация нелегалов из Германии в Афганистан приостановлена до июля; исключение составляют преступники, лица, представляющие террористическую угрозу, а также уклоняющиеся от установления личности, говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в четверг.

Ранее о том, что Германия после взрыва в Кабуле приостанавливает депортацию граждан Афганистана, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Точные сроки не назывались, однако Меркель отмечала, что МИД до июля постарается дать новую оценку ситуации с безопасностью в Афганистане.

"Целью является представление доклада (о ситуации в области безопасности в Афганистане — ред.) в июле. До тех пор будет оказываться поддержка в добровольном выезде лиц, чьи запросы об убежище были отклонены. 3300 человек воспользовались этим основанием в 2016 году. Принудительная депортация нелегальных беженцев будет осуществляться вплоть до новой оценки ситуации в отношении преступников, лиц, представляющих террористическую угрозу, и лиц, упорно уклоняющихся от идентификации личности. Решение по этой категории будет приниматься в индивидуальном порядке", — говорится в сообщении.

Условием представления "новой и всеобъемлющей оценки ситуации" в Афганистане названо "возобновление полноценной работы посольства Германии в Кабуле".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.