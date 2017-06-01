Власти Венесуэлы назвали новое число погибших во время протестов

МЕХИКО, 1 июн — РИА Новости. Защитник народа Венесуэлы, отвечающий за сферу прав человека, Тарек Уильям Сааб в четверг назвал новую, уточненную цифру погибших в результате протестов — 52 человека.

Это данные ниже озвученных ранее генеральным прокурором страны Луисой Ортегой Диас (55 погибших), а также данных НПО "Венесуэльский уголовный форум" (69 погибших). Причем с момента оглашения тех цифр прошло значительное время, в течение которого были зафиксированы новые жертвы.

По словам Сааба, из 52 погибших 13 умерли в результате попыток ограбления торговых точек, передает канал Globovision. Не менее пяти человек погибли на баррикадах, возводимых оппозицией в ходе протестов, убиты также три сотрудника правоохранительных органов.

Сааб отметил, что из всех погибших 20 человек были убиты из огнестрельного оружия. Еще 16 человек были убиты, хотя не принимали участия в протестных акциях. Также зарегистрировано более 1,1 тысячи раненых в протестах, из которых 340 — сотрудники подразделений сил безопасности, сказал защитник народа.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.