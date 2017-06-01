Южная Осетия не считает необходимым наращивать число российских военных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Южная Осетия не видит необходимости наращивать численность российских военных, Цхинвал может сам гарантировать свою безопасность, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"То вооружение, которое есть в республике Южная Осетия, и тот контингент военнослужащих, которые есть, в том числе и в пограничном управлении ФСБ РФ, достаточны для того, чтобы сохранять безопасность Южной Осетии", — сказал Бибилов.

По его словам, учитывая и вооружённые силы республики, "их вполне достаточно, чтобы дать отпор возможному агрессору".

"Дополнительно мобилизовывать какие-то силы с РФ или внутри Южной Осетии абсолютно нет никакой необходимости", — отметил президент.

Бибилов подчеркнул, что те силы, которые сегодня есть на территории республики, полностью гарантируют безопасность Южной Осетии.

"На сегодняшний день разработан план комплексной безопасности территории РФ и Южной Осетии в части ее границы. Она полностью сегодня обеспечена, договоры между нашими военными ведомствами подписаны, дополнительные соглашения подписаны, и в рамках этих соглашений ведётся работа по обеспечению контурной безопасности Южной Осетии и РФ в части границ Южной Осетии", — заявил глава республики.