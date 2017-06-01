Украинский адмирал рассказал, сколько осталось служить флагману ВМС страны

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Срок эксплуатации флагмана ВМС Украины "Гетмана Сагайдачного" истекает в 2018 году, рассказал в интервью изданию "Корреспондент" бывший командующий украинским флотом вице-адмирал Сергей Гайдук.

По словам Гайдука, корабль мог бы прослужить дольше, но из-за проблем с финансированием срок эксплуатации сократился. В числе других причин плохого состояния "Гетмана Сагайдачного" он назвал низкое качество планового ремонта дизель-генераторов, которые были произведены в России, а обслуживались заводом в Николаеве.

"Качество этих поддерживающих ремонтов, которые проводились николаевским заводом имени 61 коммунара, оказалось очень низким. Из двух заявленных в ремонт корабельных дизель-генераторов один вышел из строя еще на гарантии. Причем эту поломку не смогли устранить даже в течение гарантийного срока", — рассказал вице-адмирал.

Гайдук заявил, что выходом для ВМС Украины могло бы стать строительство новых кораблей, которые были бы адаптированы под стандарты НАТО.

Флагман украинских ВМС сторожевой корабль проекта 1135 "Гетман Сагайдачный" был заложен в Керчи в 1990 году как пограничный корабль "Киров", переименован и спущен на воду в 1992 году. В мае 2017 года корабль оказался в центре скандала, выйдя из строя сразу после ремонтных работ. Прокуратура Украины потребовала взыскать с подрядчика около 700 тысяч гривен (более 25 тысяч долларов).