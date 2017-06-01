В ООН назвали "мудрым" решение США отложить перенос посольства в Иерусалим

ООН, 1 июн — РИА Новости. В ООН назвали "мудрым" решение президента США отложить перенос посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

"Подписание документа, откладывающего (исполнение решения — ред.) было мудрым решением. Статус Иерусалима — это ключевой вопрос, который может быть решен только через переговоры по политическому урегулированию палестино-израильского конфликта", — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп решил сохранить посольство США в Тель-Авиве еще как минимум на полгода, хотя ранее он заявлял о желании перенести миссию в Иерусалим.

Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

"Генеральный секретарь надеется, что это решение может способствовать возобновлению подлинного мирного процесса", — подчеркнул Дюжаррик.

При этом ранее в канцелярии главы израильского правительства сообщили о разочаровании решением президента США, а также отметили, что рассчитывают, что Трамп это сделает в будущем.

В свою очередь представитель президента Палестинской автономии Набиль Абу Рудейн приветствовал решение американского президента, отметив, что этот шаг "дает мирному процессу шанс".