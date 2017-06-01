Бибилов опроверг сообщения о размещении в Южной Осетии С-300 и "Тополь-М"

С.-ПЕТЕРБУРГ — 1 июн — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью РИА Новости опроверг информацию о размещении на территории республики российских ракетных комплексов С-300 и "Тополь-М".

"Вы знаете, иногда журналисты любят раздувать: говорят, что у нас есть и "Тополь-М" и аэродром для стратегических бомбардировщиков. Конечно, нет", — сказал Бибилов в кулуарах ПМЭФ-2017, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения некоторых СМИ о размещении в республике ракетных комплексов и ПВО С-300.