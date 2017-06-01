Из Кишинева выслали сотрудника аналитического центра при правительстве РФ

ТИРАСПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Представители силовых структур Молдавии задержали в аэропорту Кишинева заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича, прибывшего из Москвы и направлявшегося в Тирасполь, заявила пресс-служба МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

По данным министерства, Покатович через несколько часов был депортирован в столицу России.

В сообщении отмечается, что его приезд в Тирасполь был запланирован в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита.

"Участившиеся за последние месяцы случаи депортации миротворцев, ученых, экспертов, журналистов, дипломатов и других представителей Российской Федерации и иных государств, следующих в Приднестровскую Молдавскую республику, расцениваем как продолжение Республикой Молдова враждебной стратегии по тотальному ограничению международных контактов Приднестровья", — говорится в сообщении.

МИД Приднестровья назвал инцидент "контрпродуктивным шагом", ведущим к росту напряженности между Кишиневом и Тирасполем.

В понедельник правительство Молдавии объявило пятерых российских дипломатов персона нон грата. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб.

МИД России в ответ объявил персона нон грата пятерых молдавских дипломатов. Они отправятся на родину 3 июня.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.