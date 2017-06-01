В Мосуле осталось менее тысячи боевиков ИГ*, сообщили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. В иракском городе Мосул осталось менее тысячи боевиков ИГ*, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

"По нашим оценкам, на данный момент в городе (Мосуле — ред.) осталось менее тысячи боевиков", — сказал Диллон журналистам.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

На прошлой неделе иракские военные заявили о начале штурма последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ*. Ранее военные освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

*Террористическая организация, запрещенная в России