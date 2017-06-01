"Бильдербергский клуб" обсудит Трампа и роль России на мировой арене

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. "Бильдербергский клуб" на официальном сайте обнародовал программу ежегодной закрытой конференции, которая пройдет с 1 по 4 июня в городе Шантильи в американском штате Виргиния.

Основной пункт в повестке дня на 65-м заседании звучит как "Администрация Трампа: доклад о проделанной работе". Помимо этого, предполагается, что участники обсудят трансатлантические отношения, НАТО, развитие Евросоюза, глобализацию, "войну с информацией", роль России в мире, Ближний Восток и Китай.

В списке участников в этом году — глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, генсек НАТО Йенс Столтенберг, король Нидерландов Виллем-Александр, бывшие руководители ЦРУ Джон Бреннан и Дэвид Петреус, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, посол Китая в США Цуй Тянькай, представители крупнейших западных банков, корпораций и СМИ.

От администрации президента США на встрече будет присутствовать советник по нацбезопасности Герберт Макмастер, министр торговли Уилбур Росс и помощник Дональда Трампа по стратегическим инициативам Кристофер Лиддел.

По информации Guardian, заседание состоится в отеле Westfields Marriott, вокруг которого высадили ели для защиты участников встречи от любопытных глаз.

"Бильдербергский клуб" представляет собой закрытый неофициальный форум, в ежегодных конференциях которого участвуют более сотни человек – в основном это видные политики, дипломаты, бизнесмены и руководители масс-медиа. По традиции, заседания проходят за закрытыми дверями, прессу на встречи не приглашают.