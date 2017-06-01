В Венесуэле во время протестов убит судья

МЕХИКО, 1 июн — РИА Новости. Судья Нельсон Монкада Гомес был застрелен неизвестными в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщила прокуратура страны.

"Начато расследование смерти судьи Нельсона Монкады Гомеса, который был убит ночью среды на проспекте Паэс в Эль-Параисо", — говорится в сообщении в микроблоге прокуратуры в Twitter.

По данным портала Universal, на судью совершили нападение несколько людей, которые ранее атаковали возведенные манифестантами баррикады. Судья ехал на своем автомобиле и пытался объехать баррикаду, когда в него начали стрелять. Затем у него украли личные вещи.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число жертв протестов достигает 70 человек.