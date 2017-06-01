Захарченко заявил о переводе силовых структур ДНР в повышенную готовность

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Силовые ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики приведены в повышенную готовность в связи с угрозой подготовки силовиками диверсий, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 1 июня. Обе стороны конфликта заявили о готовности соблюдать перемирие. При этом украинские военные уже обвинили ополченцев в двух нарушениях перемирия с полуночи четверга. В ДНР также заявили о двух обстрелах территории республики со стороны украинских силовиков.

"С сегодняшнего дня мною приведены в повышенную готовность все силовые структуры Донецкой народной республики и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений вооруженных сил, министерств государственной безопасности и внутренних дел по противодействию терроризму", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

Глава ДНР отметил, что усиление мер безопасности "вызвано угрозой подготовки и проведения диверсионных и террористических актов со стороны Украины".

"Долгое затишье на передовой провоцирует украинские власти и их спецслужбы ударить исподтишка и побольнее. Наша задача — быть ­готовыми к отражению ­любой угрозы. Тем бол­ее сегодня праздник ­– Международный день ­защиты детей, и мы просто обязаны защитить наших маленьких жителей от возможных провокаций", — добавил Захарченко.