Захарченко заявил о переводе силовых структур ДНР в повышенную готовность

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Силовые ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики приведены в повышенную готовность в связи с угрозой подготовки силовиками диверсий, заявил глава ДНР Александр Захарченко.
"С сегодняшнего дня мною приведены в повышенную готовность все силовые структуры Донецкой народной республики и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений вооруженных сил, министерств государственной безопасности и внутренних дел по противодействию терроризму", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.
"Долгое затишье на передовой провоцирует украинские власти и их спецслужбы ударить исподтишка и побольнее. Наша задача — быть готовыми к отражению любой угрозы. Тем более сегодня праздник – Международный день защиты детей, и мы просто обязаны защитить наших маленьких жителей от возможных провокаций", — добавил Захарченко.