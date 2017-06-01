Москва приветствует присоединение Индии к ШОС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия приветствует присоединение Индии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое будет официально оформлено на саммите объединения в Астане.

"Россия приветствует официальное присоединение Индии к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноценного, полноправного члена, которое будет оформлено на саммите ШОС в Астане 8-9 июня", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как отметил российский лидер, на переговорах особое внимание было уделено международной тематике. "Договорились и впредь взаимодействовать в ООН, в таких многосторонних форматах, как БРИКС, в том числе в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай, "группе 20". Сообща способствовать обеспечению безопасности и стабильности в Азии, регионе Индийского и Тихого океана", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.