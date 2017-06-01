Лавров на встрече с Гутерришем подчеркнул значение ООН в современном мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи в Санкт-Петербурге. 1 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи в Санкт-Петербурге. 1 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем отметил, что роль ООН в современном мире велика как никогда прежде. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Очень рад встретиться с Вами здесь. Благодарю за участие в Петербургском международной экономическом форуме", — сказал глава МИД РФ.

"Мы убеждены, что роль сегодня роль ООН должна быть велика как никогда прежде. Мы будем очень рады обменяться взглядами относительно Ваших первых впечатлений после вступления на пост генерального секретаря Организации", — добавил Лавров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находится в Санкт-Петербурге для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня он принял участие в открывающем форум заседании.

Гутерриш подчеркнул, что обмен мнениями с Россией относительно вызовов, стоящих перед ООН, весьма важен. "Россия является основателем ООН, ключевым членом Совета Безопасности и поэтому играет центральную роль в работе нашей Организации".

Гутерриш отметил, что на посту генерального секретаря всемирной Организации столкнулся с многочисленными вызовами, в том числе с теми, которых не ожидал. "Поэтому обмен мнениями очень важен, — добавил он. — И хочу еще раз подчеркнуть, как сказал в начале важнейшую роль России".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.