Израиль разочарован решением Трампа отложить перенос посольства в Иерусалим

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн — РИА Новости. Израиль разочарован решением президента США Дональда Трампа отложить перенос американского посольства в Иерусалим, но рассчитывает, что он это сделает в будущем, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Пойдя вразрез со своими предвыборными обещаниями, Трамп в четверг подписал указ, который откладывает перенос посольства еще как минимум на полгода.

"Хотя Израиль разочарован тем, что посольство в этот раз перенесено не будет, мы ценим заверения дружбы со стороны президента Трампа и его обязательства перенести посольство в будущем", — сказано в заявлении.

Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе российское, располагаются в Тель-Авиве.