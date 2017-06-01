Сенатор-демократ Марки назвал Трампа "Кеннеди наоборот"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сенатор от Демократической партии Эдвард Марки назвал президента США Дональда Трампа "Джоном Кеннеди наоборот", сообщает телеканал CNN.
По словам парламентария, Трамп заявляет, что США не могут провести революцию в пользу чистой энергии и перейти на транспорт, работающий на неископаемом топливе, в то время как к этому движется весь мир.
Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.