Сенатор-демократ Марки назвал Трампа "Кеннеди наоборот"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сенатор от Демократической партии Эдвард Марки назвал президента США Дональда Трампа "Джоном Кеннеди наоборот", сообщает телеканал CNN.

"Можно сказать, что Дональд Трамп — JFK (John Fitzgerald Kennedy — Джон Фицджералд Кеннеди – ред.) наоборот", — заявил политик в программе New Day, обсуждая сообщения о возможном выходе США из Парижского соглашения по климату.

По словам парламентария, Трамп заявляет, что США не могут провести революцию в пользу чистой энергии и перейти на транспорт, работающий на неископаемом топливе, в то время как к этому движется весь мир.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.