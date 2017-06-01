В Крыму посоветовали Киеву забыть о "Черноморнефтегазе"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинским властям стоит забыть о крымском предприятии "Черноморнефтегаз" и "впредь не посягать на чужое имущество", заявил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов.

Ранее Одесский суд Украины наложил арест на имущество "Черноморнефтегаза" в Крыму. Решение принято на основании уголовного дела о "незаконном завладении имуществом" компании в Крыму.

"Это политическое решение продиктовано только желанием в очередной раз навредить, но оно никак не отразится на крымчанах и на экономической деятельности, которую осуществляет предприятие внутри России. Киевской власти стоит забыть о предприятии и впредь не посягать на чужое имущество, которое им уже никогда не будет принадлежать", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, крымчане уже привыкли к антикрымской и воинственной политике со стороны нынешней киевской власти.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".