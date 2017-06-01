Иран должен стать следующим кандидатом на членство в ШОС, считают в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия считает, что очередным кандидатом на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), после присоединения Индии и Пакистана, должен стать Иран, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Очередной саммит ШОС пройдет в столице Казахстана Астане 8-9 июня.

"Платформа ШОС должна расширяться за счет всех государств региона. Очередным кандидатом, как считает Россия, вслед за Индией и Пакистаном, видится Иран, равно как и другие государства, которые подходят по тем критериям, которые у нас подходят для членства в ШОС", — сказал Хакимов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам ШОС обладает большим потенциалом.

"Почему ШОС может стать ключевой платформой? Говорится о том потенциале, которым обладает ШОС, 24% мирового ВВП после присоединения. Мы на сегодняшней день говорим о широчайшем географическом размахе организации. 18 государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу", — добавил Хакимов.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.