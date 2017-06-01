Студентам-отличникам предложили повысить стипендию до 22,5 тысячи рублей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Государственную академическую стипендию для студентов, которые учатся только на "отлично", предложили увеличить до 22,5 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на проект соответствующего федерального закона.

Автором инициативы стал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. По его словам, Россия имеет достаточно средств, чтобы создать благоприятные условия для обучения будущих высококвалифицированных специалистов.

Согласно проекту, студенты, не имеющие академической задолженности и сдавшие две сессии на "хорошо" и "отлично", должны получать стипендию не ниже МРОТ — 7,5 тысячи рублей. Для "круглых" отличников, по мнению Анохина, сумма должна быть в три раза выше.

Отмечается, что сейчас норматив по стипендиям составляет 1340 рублей в месяц, а для повышенной стипендии — 6307 рублей в месяц.