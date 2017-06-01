США вправе выйти из Парижского соглашения по климату, заявила Мэй

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что США вправе выйти из Парижского соглашения по климату, если так решит руководство этой страны.Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.
"Это зависит от президента Соединенных Штатов, ему решать, какую позицию на этот счет займут Соединенные Штаты", — сказала Мэй журналистам в ходе мероприятия в рамках предвыборной кампании, ее цитирует газета Independent.
Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.