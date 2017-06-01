США вправе выйти из Парижского соглашения по климату, заявила Мэй

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что США вправе выйти из Парижского соглашения по климату, если так решит руководство этой страны.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что американский президент Дональд Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

"Это зависит от президента Соединенных Штатов, ему решать, какую позицию на этот счет займут Соединенные Штаты", — сказала Мэй журналистам в ходе мероприятия в рамках предвыборной кампании, ее цитирует газета Independent.

Она указала, что вместе с представителями стран G7 "четко дала понять" их отношение к этому вопросу.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.