Во Франции заявили об отсутствии данных о "вмешательстве РФ" в выборы

ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОГО ВЕДОМСТВА ПО КИБЕРЗАЩИТЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО СЛЕДОВ ХАКЕРОВ ИЗ РФ В АТАКЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КАМПАНИЮ МАКРОНА НЕ ОБНАРУЖЕНО — АГЕНТСТВО