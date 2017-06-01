Боевики ИГ* убили семь человек, пытавшихся бежать из Мосула

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Боевики ИГ* убили семь и ранили более 20 мирных граждан, пытавшихся бежать из одного из последних районов в Мосуле, остающихся под контролем террористов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иракскую полицию.

Канал Al-Hadath ранее сообщил, что обстрелу подверглись жители, бежавшие по гуманитарному коридору из района Занджили с белыми флагами в руках.

Сотрудник полиции сообщил Рейтер, что после минометного обстрела террористов 23 раненых беженца были доставлены в местную больницу. Еще десятки смогли добраться до районов под контролем армии невредимыми. Семь мирных граждан при обстреле погибли.

Иракские военные заявили на прошлой неделе, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ*. Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

* Террористическая организация, запрещенная в России