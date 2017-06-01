Боевики ИГ* убили семь человек, пытавшихся бежать из Мосула

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Боевики ИГ* убили семь и ранили более 20 мирных граждан, пытавшихся бежать из одного из последних районов в Мосуле, остающихся под контролем террористов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иракскую полицию.
Канал Al-Hadath ранее сообщил, что обстрелу подверглись жители, бежавшие по гуманитарному коридору из района Занджили с белыми флагами в руках.
Сотрудник полиции сообщил Рейтер, что после минометного обстрела террористов 23 раненых беженца были доставлены в местную больницу. Еще десятки смогли добраться до районов под контролем армии невредимыми. Семь мирных граждан при обстреле погибли.
* Террористическая организация, запрещенная в России