Минюст Украины заявил, что Киев готов к введению визового режима с Россией

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил о "практической" готовности Украины к визовому режиму с Россией, сообщает УНИАН.

По словам Петренко, юридический механизм для введения виз "абсолютно готов" и осталось уладить только политическую сторону вопроса. После этого его ведомство окажет все необходимую поддержку, которая понадобится украинскому МИД.

"Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова", — заявил Петренко.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов к рассмотрению законопроекта о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.