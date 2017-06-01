Минюст Украины заявил, что Киев готов к введению визового режима с Россией

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Минюста Украины Павел Петренко заявил о "практической" готовности Украины к визовому режиму с Россией, сообщает УНИАН.
"Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова", — заявил Петренко.
Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов к рассмотрению законопроекта о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.