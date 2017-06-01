Умер охранник Освенцима, причастный к гибели 170 тысяч заключенных

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бывший охранник Освенцима Райнхольд Ханнинг, причастный к убийству не менее 170 тысяч человек, умер в возрасте 95 лет, сообщает Рейтер.

В июне прошлого года суд в Германии приговорил Ханнинга к тюремному заключению. Судья отметил, что подсудимый добровольно помогал осуществлять холокост, говорится в статье.

Адвокат Ханнинга Андреас Шармер не назвал причину смерти своего клиента. Он также отметил, что решение суда не вступило в силу на момент смерти его подзащитного, так как тот подал апелляцию в суд высшей инстанции.

Ханнинг не принимал непосредственного участия в убийствах, однако обвинение, представлявшее истцов из Германии, Венгрии, Израиля, Канады, Великобритании и США, утверждало, что он как охранник был причастен к истреблению заключенных.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим был одним из крупнейших нацистских лагерей уничтожения. До 27 января 1945 года, когда Освенцим был освобожден Красной армией, в нем погибло 1,4 миллиона человек, из них около 1,1 миллиона составляли евреи. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.