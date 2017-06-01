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Посольство США подтвердило, что оформление виз может усложниться

17:0201.06.2017
(обновлено: 17:09 01.06.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдание посольства США в Москве. Архивное фотоЗдание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посольство США в РФ подтвердило, что при оформлении документов на получение американской визы у заявителя могут потребовать дополнительную информацию, но эти изменения, введенные в марте, затрагивают лишь очень незначительную часть граждан, заявили РИА Новости в посольстве США в РФ.

Мужчина с флагом США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"В соответствии с президентским меморандумом от 6 марта 2017 года об усилении проверки и изучения заявок на получение виз, Государственный департамент начал собирать дополнительную информацию от некоторых заявителей по всему миру. Речь идет о ситуации, когда консульское должностное лицо определяет, что такая информация требуется для подтверждения личности (заявителя) или поведения более строгой проверки в интересах национальной безопасности",- заявила пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

При этом она отметила, что "эти изменения затрагивают лишь часть процента от более чем 13 миллионов ежегодных заявлений на получение визы по всему миру".

Ранее агентство Рейтер сообщало, что всем желающим получить американскую визу придется заполнить новую анкету и предоставить, в частности, данные о своих никах в социальных сетях за последние пять лет. Также в американском консульстве могут запросить номера всех предыдущих паспортов, адреса электронной почты, телефонные номера и биографические данные за последние 15 лет, включая адреса проживания, занимаемые должности и предыдущие поездки.

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