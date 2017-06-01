За кого воевал убитый на Филиппинах чеченец

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Филиппин опубликовали список радикальных исламистов, ликвидированных в ходе наступления на юге острова Минданао. Среди уничтоженных преступников — россиянин "шейх Анеертоб Ибрахинов", названный выходцем из Чечни. Житель Северного Кавказа являлся сторонником ИГ*: джихадистская группировка "Мауте", к которой он относился, принесла присягу на верность самопровозглашенному халифу Абу Бакр аль-Багдади. Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали об интернационализации филиппинского джихада и той роли, которую в противодействии ему может сыграть Россия.
ИГИЛ ищет базу недалеко от США
Оказываясь на Филиппинах, сторонники ИГ* сосредотачивались на южном острове Минданао, среди жителей которого велика доля мусульман. До недавнего времени радикальную часть из них составляли приверженцы группировки "Абу Сайяф"*, извлекающей доход из захвата заложников. Однако в последние годы у "Абу Сайяф"* появились конкуренты из банды "Мауте", к которой и присоединился Ибрахинов. По утверждению экспертов, никакой идеологической разницы между обеими группировками нет: обе принесли присягу ИГ* и рассматривают себя как филиппинскую провинцию этого "государства".
В мае 2017 года, когда президент Филиппин Родриго Дутерте находился с визитом в России, противостояние правительственных войск и мятежных исламистов обострилось. Правоохранительные органы провели операцию против лидера "Абу Сайяфа"* Иснилона Хапилона, но не смогли задержать преступника. В ответ обе группировки исламистов провели совместную акцию возмездия в городе Марави на острове Минданао, временно поставив населенный пункт под свой контроль. Вторгшиеся исламисты похитили местного священника и подожгли кафедральный собор.
"Нашествие иностранных террористов"
В разговоре с РИА Новости востоковед Дмитрий Мосяков заявил, что вплоть до недавнего времени вербовка филиппинскими исламистами выходцев с Кавказа представляла собой чрезвычайно редкое явление. "Происходящее сегодня доказывает, что ИГ* является централизованной системой, способной на переброску отрядов с Ближнего Востока", — полагает эксперт. По мнению Мосякова, "Значение Филиппин в глазах ИГ* возросло в связи с действиями президента Дутерте. Далеко не случайно, что боевые действия обострились во время визита филиппинского лидера в Россию. Визит был сокращен, многие важные переговоры не состоялись. Исламисты добились по крайней мере части своих целей".
Сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Панарина рассказала РИА Новости, что радикалы-исламисты получают финансирование с Ближнего Востока "под видом вложений в мечети". "Исторически речь идет о местных группировках, отличающихся крайней неустойчивостью. Противостояние гражданских властей и исламистов продолжается на архипелаге десятилетиями, и стоит власти договориться с тем или иным джихадистским лидером, как от его группировки отпочковываются новые, и война продолжается. Перспективы окончательной победы над ними осложняются тем, что вертикального контроля в большинстве этих группировок нет", — считает Панарина.
По ее мнению, в нескончаемой борьбе с радикальным исламом президент Дутерте может рассчитывать на общенациональную поддержку, ведь большинство филиппинцев — христиане. "Рейтинг Дутерте, согласно опросам, сейчас на высоком уровне", — говорит эксперт.