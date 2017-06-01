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В мире

За кого воевал убитый на Филиппинах чеченец

17:4701.06.2017
(обновлено: 17:49 01.06.2017)
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© AFP 2017 / Ted AljibeФилиппинские военные в городе Марави. 28 мая 2017Филиппинские военные в городе Марави. 28 мая 2017
© AFP 2017 / Ted Aljibe

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Филиппин опубликовали список радикальных исламистов, ликвидированных в ходе наступления на юге острова Минданао. Среди уничтоженных преступников  — россиянин "шейх Анеертоб Ибрахинов", названный выходцем из Чечни. Житель Северного Кавказа являлся сторонником ИГ*: джихадистская группировка "Мауте", к которой он относился, принесла присягу на верность самопровозглашенному халифу Абу Бакр аль-Багдади. Эксперты, опрошенные РИА Новости, рассказали об интернационализации филиппинского джихада и той роли, которую в противодействии ему может сыграть Россия.

© REUTERS / Romeo RanocoПравительственные войска проверяют автомобиль эвакуированных жителей Марави на КПП в городе Пантар, Филиппины. 24 мая 2017
© REUTERS / Romeo Ranoco
Правительственные войска проверяют автомобиль эвакуированных жителей Марави на КПП в городе Пантар, Филиппины. 24 мая 2017

ИГИЛ ищет базу недалеко от США

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Дутерте заявил, что не позволит ИГ* прийти на Филиппины
Еще в 2016 году на фоне неудач, преследующих ИГ*, радикальные исламисты предлагали перенести центр боевых действий с Ближнего Востока в другие регионы, среди которых называлась и Юго-Восточная Азия. По сообщению Reuters, около года назад в джихадистском сегменте интернета появился ролик, призывающий моджахедов отправляться на Филиппины вместо Сирии и Ирака. Как рассказал РИА Новости доктор исторических наук, руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, обращение исламистов не имело бы смысла без серьезной финансовой поддержки, которую они получают из стран Персидского залива. Некоторые из моджахедов отправлялись на тропические острова в качестве наемников джихада.

Оказываясь на Филиппинах, сторонники ИГ* сосредотачивались на южном острове Минданао, среди жителей которого велика доля мусульман. До недавнего времени радикальную часть из них составляли приверженцы группировки "Абу Сайяф"*, извлекающей доход из захвата заложников. Однако в последние годы у "Абу Сайяф"* появились конкуренты из банды "Мауте", к которой и присоединился Ибрахинов. По утверждению экспертов, никакой идеологической разницы между обеими группировками нет: обе принесли присягу ИГ* и рассматривают себя как филиппинскую провинцию этого "государства".

В мае 2017 года, когда президент Филиппин Родриго Дутерте находился с визитом в России, противостояние правительственных войск и мятежных исламистов обострилось. Правоохранительные органы провели операцию против лидера "Абу Сайяфа"* Иснилона Хапилона, но не смогли задержать преступника. В ответ обе группировки исламистов провели совместную акцию возмездия в городе Марави на острове Минданао, временно поставив населенный пункт под свой контроль. Вторгшиеся исламисты похитили местного священника и подожгли кафедральный собор.

© REUTERS / Romeo Ranoco Филиппинские военные в городе Марави. 1 июня 2017
© REUTERS / Romeo Ranoco
Филиппинские военные в городе Марави. 1 июня 2017

"Нашествие иностранных террористов"

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez
Филиппины заинтересованы в поставках из России ракет и самолетов
Когда армия Филиппин вошла в столкновение с боевиками, стало очевидно, что в их среде много иностранцев. Генеральный солиситор (помощник прокурора) Хосе Калида охарактеризовал положение дел как "иностранное нашествие". "ИГ* предупреждала террористов, чтобы они направлялись на Филиппины, если не могут добраться до Ирака и Сирии", — объяснил произошедшее чиновник. Другой представитель государственных властей, секретарь агентства по развитию Минданао Дату Абуль Хайр Алонто сообщил, что присутствие иностранцев среди исламистов "оправдывает решение президента Дутерте ввести военное положение на острове, страдающем от мятежа и подвергающемся нашествию". Филиппинские власти приводят статистику: из 33 опознанных исламистов, восемь — иностранцы, представляющие, помимо постсоветского пространства, Йемен, Турцию, Саудовскую Аравию, Малайзию и ряд других стран.

В разговоре с РИА Новости востоковед Дмитрий Мосяков заявил, что вплоть до недавнего времени вербовка филиппинскими исламистами выходцев с Кавказа представляла собой чрезвычайно редкое явление. "Происходящее сегодня доказывает, что ИГ* является централизованной системой, способной на переброску отрядов с Ближнего Востока", — полагает эксперт. По мнению Мосякова, "Значение Филиппин в глазах ИГ* возросло в связи с действиями президента Дутерте. Далеко не случайно, что боевые действия обострились во время визита филиппинского лидера в Россию. Визит был сокращен, многие важные переговоры не состоялись. Исламисты добились по крайней мере части своих целей".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 мая 2017

Сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Панарина рассказала РИА Новости, что радикалы-исламисты получают финансирование с Ближнего Востока "под видом вложений в мечети". "Исторически речь идет о местных группировках, отличающихся крайней неустойчивостью. Противостояние гражданских властей и исламистов продолжается на архипелаге десятилетиями, и стоит власти договориться с тем или иным джихадистским лидером, как от его группировки отпочковываются новые, и война продолжается. Перспективы окончательной победы над ними осложняются тем, что вертикального контроля в большинстве этих группировок нет", — считает Панарина. 

По ее мнению, в нескончаемой борьбе с радикальным исламом президент Дутерте может рассчитывать на общенациональную поддержку, ведь большинство филиппинцев — христиане. "Рейтинг Дутерте, согласно опросам, сейчас на высоком уровне", — говорит эксперт.

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