СБУ заявила, что провайдер Wnet не стал блокировать российские сайты

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Крупный украинский интернет-провайдер Wnet, в офисе которого в четверг прошли обыски, якобы по указанию из РФ не стал блокировать доступ к российским интернет-ресурсам, попавшим под санкции Киева, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее в четверг пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники спецслужбы проводят обыски в офисе Wnet. По ее словам, следственные действия проходили в рамках уголовного дела по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границы Украины.

"Правоохранители… установили, что по указанию российских кураторов, менеджмент компании не заблокировал пользователям доступ к попавшим под санкции Киева российским интернет-ресурсам и сервисам", — заявили в ведомстве.

Кроме того, СБУ подозревает провайдера в незаконной маршрутизации интернет-трафика в Крым.

В ведомстве заявили, что представители спецслужбы изъяли у провайдера телекоммуникационное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную маршрутизацию трафика в Крым и контроль за его распространением ФСБ РФ.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Большинство киевских провайдеров уже ограничили доступ к указанным ресурсам.