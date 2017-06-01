Сорос рассказал, сколько может продлиться Brexit

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Мария Князева. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза может продлиться пять лет, считает финансист Джордж Сорос, однако он не исключил варианта, когда ЕС и Британия захотят вновь воссоединиться, не дождавшись развода. Об этом председатель фондов Открытого общества (Open society foundations) Сорос сказал на Брюссельском экономическом форуме.

Процесс "развода" Евросоюза с Великобританией был запущен весной текущего года, стороны обязаны договориться о его условиях не позднее конца марта 2019 года, однако этот срок, по согласованию ЕС и страны, может быть продлен.

"Brexit будет процессом, наносящим чрезвычайный ущерб, он будет пагубным для обеих сторон. Значительная часть ущерба ощущается уже сейчас, когда Евросоюз находится в экзистенциальной опасности, но его внимание направлено на переговоры об отделении от Великобритании. ЕС должен удерживаться от соблазна наказать Великобританию, и должен подойти к переговорам в конструктивной манерe", — сказал Сорос.

Исходя из его слов, Евросоюзу стоило бы использовать ситуацию Brexit для проведения далеко идущих реформ.

"Развод будет длительным процессом, занимающим и пять лет, а пять лет кажется вечностью в политике", — сказал он.

"В течение этого периода времени Евросоюз может трансформироваться в организацию, в которую другие страны, такие как Великобритания, захотят войти. Если это произойдет, то две стороны (Brexit) могут захотеть воссоединиться даже до завершения развода", — предположил Сорос.

"Это было бы прекрасным результатом", — сказал он, отметив, что такой исход хоть и кажется сейчас невероятным, но "в действительности является вполне достижимым".