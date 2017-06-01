Сорос рассказал, сколько может продлиться Brexit

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Мария Князева. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза может продлиться пять лет, считает финансист Джордж Сорос, однако он не исключил варианта, когда ЕС и Британия захотят вновь воссоединиться, не дождавшись развода. Об этом председатель фондов Открытого общества (Open society foundations) Сорос сказал на Брюссельском экономическом форуме.
"Brexit будет процессом, наносящим чрезвычайный ущерб, он будет пагубным для обеих сторон. Значительная часть ущерба ощущается уже сейчас, когда Евросоюз находится в экзистенциальной опасности, но его внимание направлено на переговоры об отделении от Великобритании. ЕС должен удерживаться от соблазна наказать Великобританию, и должен подойти к переговорам в конструктивной манерe", — сказал Сорос.
Исходя из его слов, Евросоюзу стоило бы использовать ситуацию Brexit для проведения далеко идущих реформ.
"Развод будет длительным процессом, занимающим и пять лет, а пять лет кажется вечностью в политике", — сказал он.
"В течение этого периода времени Евросоюз может трансформироваться в организацию, в которую другие страны, такие как Великобритания, захотят войти. Если это произойдет, то две стороны (Brexit) могут захотеть воссоединиться даже до завершения развода", — предположил Сорос.
"Это было бы прекрасным результатом", — сказал он, отметив, что такой исход хоть и кажется сейчас невероятным, но "в действительности является вполне достижимым".