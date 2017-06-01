Евросоюз запустил на Украине проект по борьбе с коррупцией

КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Евросоюз запустил на Украине проект, в рамках которого будет оказывать стране помощь в борьбе с коррупцией, заявил в четверг комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан.
По его словам, в рамках проекта европейские эксперты будут помогать развивать существующие в стране антикоррупционные ведомства и комиссии Украины. Хан заявил, что специалисты помогут украинским властям разработать законодательные изменения в сфере борьбы с коррупцией.
Кроме того, в рамках программы планируется привлечение общественности к борьбе с коррупцией. Хан также сказал, что ЕС будет оказывать финансовую поддержку Украине в рамках антикоррупционной программы.