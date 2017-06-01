Под Гданьском группа поляков напала на украинцев

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Группа поляков вблизи Гданьска (город в Польше) напала на граждан Украины, один из которых пострадал, сообщил в среду официальный представитель департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич.

"Посол Украины в Гданьске подтверждает, что в ночь с 28 на 29 мая 2017 года в городе Хващино, неподалеку от Гданьска, группа местных жителей окружили дом, в котором проживали граждане Украины… Окружив дом, нападавшие бросали камни и другие предметы, сопровождая криками оскорбительные слова, унижающие достоинство", — заявил Кирилич украинскому агентству УНН

По его словам, в результате инцидента один гражданин Украины пострадал, однако его жизни ничего не угрожает.

Как сообщил представитель МИД Украины, нападавшие были задержаны, местная прокуратура завела дело, всем задержанным предъявлено обвинение.

Кирилич отметил, что украинский консул поддерживает контакт с полицией, ведется следствие.