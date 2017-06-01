В Дубае приступил к работе первый робокоп

ДУБАЙ, 1 июн — РИА Новости. Первый робот-полицейский, который ранее вошел в состав полиции Дубая, начал патрулировать улицы города-эмирата, передает корреспондент РИА Новости.
Dubai já tem seu Robocop— Circe Aguiar (@CirceAguiar) 1 июня 2017 г.
Fala mais de 6 idiomas e reconhece expressões faciais entre outras coisas. https://t.co/f7wJzeiQnw
Первый робот-полицейский будет нести службу преимущественно в туристических местах. Как заявили в полиции, к 2030 году число роботов планируется увеличить до 25% состава сотрудников.
Dubai police debut world's first 'Robocop' https://t.co/GCfpcqPkfQ— Egypt & MENA Updates (@Egy_U) 1 июня 2017 г.
Рост робота — 170 сантиметров, вес — 100 килограммов. Помимо прочего, он оснащен "детектором эмоций", который распознает жесты и сигналы руками на расстоянии до 1,5 метров. "Робокоп" способен распознавать эмоции и выражение лица собеседника, умеет ориентироваться на местности благодаря встроенному навигатору, общаться на шести языках, включая английский и арабский, и предоставлять жителям возможность совершать через него оплату услуг полиции.
#Robocop joins #Dubai police to fight real life #crime— MBC TV ODISHA (@MBCTVODISHA) 1 июня 2017 г.
Image Credit: Reuters pic.twitter.com/CFCBCre6Ji