Путин поблагодарил премьера Индии, посетившего могилу его брата

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди, посетившего могилу его старшего брата на Пискаревском кладбище в Петербурге.

"Сегодня утром я посетил Пискаревское кладбище… и я видел там могилы всех, кто пожертвовали своей жизнью, я видел могилу вашего старшего брата. Я знаю об истории вашей семьи, которая была связана тоже с блокадой Ленинграда, как вы защитили Ленинград, и я думаю, что очень важно, чтобы политики были связаны с защитой своей родины", — сказал Моди на встрече с Путиным.

"Спасибо, что посетили Пискаревское кладбище", — поблагодарил Путин премьера Индии.