В гробу Леха Качиньского обнаружили фрагменты тел еще двух человек

ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. В гробу погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского обнаружены фрагменты тел двух других людей, заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве.
"Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", — отметил Пащонек.
В последние дни в польских СМИ появилась информация об обнаружении в могилах жертв смоленской авиакатастрофы фрагментов тел других погибших.
Эксгумацию проводят в рамках нового расследования причины крушения лайнера. Первыми в ноябре 2016 года эксгумировали останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами.
Прокуратуре предстоит провести извлечь из земли останки еще около 70 человек. По словам Пащонека, эксгумации будут завершены в апреле 2018 года.
Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев отмечал, что останки находились в России всего три дня, за это время были проведены лишь начальные процедуры идентификации. По словам дипломата, Москва исходила из того, что все необходимые проверки пройдут уже в Польше.