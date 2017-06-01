Сноуден заявил, что японцам грозит массовая слежка

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Японцам грозит массовая слежка в связи с намерением правительства добиться принятия закона, предусматривающего наказание за подготовку к тяжким преступлениям до их совершения, заявил в интервью агентству Киодо бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

"Это начало новой волны массовой слежки в Японии", — приводит агентство слова Сноудена.

По его мнению, последствия могут оказаться еще более серьезными, если будет одновременно применена система XKEYSCORE по отслеживанию интернет-активности пользователей в режиме реального времени.

Киодо приводит слова Сноудена о том, нынешняя ситуация в Японии напомнила ему то, что происходило в США после террористической атаки 11 сентября 2001 года. По словам экс-агента АНБ, хотя массовая слежка приносит в жертву гражданские свободы, она неэффективна для защиты страны от терроризма.

В предлагаемом законе прописаны 277 преступлений, которые власти Японии считают "минимально возможным числом", выбранным из 676 видов преступных действий. Правительство страны уже пыталось принять подобный закон в 2003 и 2005 годах, но сделать это не удалось.

Как сообщалось ранее, законопроект предусматривает наказание на срок до пяти лет за подготовку к преступлениям, которые влекут за собой смертную казнь, пожизненное заключение или 10 лет тюрьмы. Вместе с тем приговор за сговор может быть смягчен при добровольной сдаче злоумышленника в полицию.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.

"Сегодня прекрасно то, что я каждый вечер могу быть в любом месте… Я живу в интернете", — цитирует Сноудена Киодо. При этом бывший сотрудник АНБ, как утверждает агентство, не жалеет, что рискнул раскрыть секретные американские материалы, за что был назван в США "предателем".

"Это адски страшно, но стоит того. Потому что, если не делать этого, если мы видим правду о преступлениях и коррупции правительства и ничего не говорим об этом, мы не только делаем мир хуже для наших детей, мы делаем его хуже для нас, мы нас самих делаем хуже", — приводит слова Сноудена Киодо.