Захарова прокомментировала ужесточение правил выдачи американских виз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о решении властей США ужесточить правила проверки для выдачи американских виз, призвала сначала разобраться, адресованы ли эти меры исключительно Российской Федерации.

"Нужно посмотреть на то, являются ли эти меры адресованными исключительно Российской Федерации — либо это меры, которые периодически принимает Вашингтон и соответствующие ведомства в этой стране в отношении целого ряда или вообще всех государств. Сейчас сказать сложно, нужно разобраться, является ли это нацеленным на российских граждан, либо это мера, которая принимается в рамках реализации миграционной политики", — сказала Захарова в прямом эфире телеканала "Россия 24" на полях ПМЭФ-2017.

Как сообщало ранее информагентство Рейтер, соответствующее решение было принято 23 мая в службе управления и бюджета. Всем желающим получить американскую визу придется заполнить новую анкету и предоставить, в частности, данные о своих никнеймах в социальных сетях за последние пять лет.

Также в американском консульстве могут запросить номера всех предыдущих паспортов, адреса электронной почты, телефонные номера и биографические данные за последние 15 лет, включая адреса проживания, занимаемые должности и предыдущие поездки.

Критики подобных мер утверждают, что анкета с новыми вопросами станет слишком обременительной, приведет к длительными задержкам в обработке запроса на визу, а также лишит иностранных студентов и ученых стимула ехать в США.

Отмечается, что ответы на новые вопросы, появившиеся в анкете, можно давать по желанию, однако их отсутствие может привести к тому, что рассмотрение заявки на визу будет отложено или прекращено.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.