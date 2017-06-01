Интернационал ИГ*: среди убитых на Филиппинах боевиков нашли чеченцев

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. На стороне боевиков на Филиппинах воюют выходцы из России. По данным Минобороны страны, среди убитых в результате спецоперации исламистов были чеченцы.

Террористический интернационал

На прошлой неделе президент Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао, где продолжаются бои с группировкой, поддерживающей "Исламское государство"*. Филиппинский лидер отметил, что спецрежим в Минданао может продлиться год.

По словам министра обороны Делфина Лорензаны, крупная банда была ликвидирована в городе Марави на юге страны. Всего среди убитых террористов нашли восемь иностранцев: кроме чеченцев, в группу входили саудовцы, малайзийцы, индонезийцы, и йеменцы, передает агентство Рейтер.

Город пытались захватить 500 боевиков, столкновения продолжались больше недели. По словам министра, в городе могут оставаться от 50 до 100 радикалов.

При этом спецоперация прошла крайне неудачно: филиппинские военные оказались под огнем своих.

"Группа наших военных попала под наши собственные авиаудары… десять погибли, восемь ранены", — сообщил Лорензана.

Военные объяснили этот инцидент ошибкой в "координации".

Переговоров не будет

Филиппинские власти заявили, что не намерены вести переговоры с исламистами.

"Я не буду говорить с террористами", — цитирует Рейтер слова президента страны.

При этом всего несколько дней назад Дутерте говорил о возможности мирного решения конфликта.

"Я обращаюсь преимущественно к террористам: мы все еще можем решить это через диалог", — заявил он в понедельник.

Перед этим Дутерте заявил, что готов покинуть свой пост, если не сможет противостоять проблемам внутри страны.

"Если я некомпетентен и не способен поддерживать порядок в этой стране, то позвольте мне уйти и дать место кому-нибудь еще. Но я буду решать проблему", — добавил президент.

Филиппинский лидер подчеркнул, что его ответ на возможные действия исламистов будет "твердым". Он также сказал, что "не будет колебаться", чтобы сделать все возможное там, где это понадобится, для борьбы с терроризмом.

В среду филиппинский лидер заявил, что не отменит военное положение и готов пойти на конфликт с Верховным судом и конгрессом страны.

"Пока полиция и вооруженные силы не сообщат, что Филиппины в безопасности, военное положение будет сохраняться. Я не буду слушать других. Верховный суд, конгресс не здесь. Они не солдаты, они не знают, что происходит на месте", — заявил Дутерте.

Согласно конституции страны, оба органа, которые упомянул Дутерте, имеют надзорную функцию и имеют серьезные полномочия в регулировании внутренней и внешней политики Филиппин.

Манила надеется на помощь России

О борьбе с терроризмом шла речь на встрече Дутерте, который на прошлой неделе посетил Москву, с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры даже пришлось перенести на несколько дней вперед, поскольку филиппинскому лидеру пришлось экстренно возвращаться на родину.

Дутерте сказал Путину, что Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения.

"У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того чтобы сражаться с ИГИЛ*, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой и просить вашей помощи", — сказал Дутерте.

Филиппинский лидер отметил, что Москва является "надежным партнером".

"Хочу пожелать вам, чтобы несмотря ни на что, такие инциденты, как у нас, повторялись как можно реже. Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой, предложить нашу дружбу", — добавил он.

При этом перед визитом в российскую столицу, Дутерте заявил российским журналистам, что Манила исключила Вашингтон из списка стран, у которых будет просить помощи.

"Если ситуация в мире, в том числе в том, что касается ИГИЛ*, ухудшится, я буду не то чтобы вынужден, но буду открыт к оборонительным альянсам. А сейчас полагаться можно только на слова России и Китая. Америка лицемерна. Там левая рука не знает, что делает правая, так что всегда будут проблемы, недопонимания и если не ненависть, то неприязнь друг к другу", — отметил филиппинский президент.

При этом Дутерте высоко оценил свои личные отношения с американским президентом Дональдом Трампом.

"Я ничего не имею против Америки. У нас все хорошо. Трамп мой друг", — сказал политик.

Ранее Дутерте весьма резко критиковал предыдущего президента США Барака Обаму. Так, филиппинский лидер требовал от Вашингтона не рассматривать его страну "как собачку на поводке".

Дело доходило и до прямых оскорблений в адрес Обамы. В начале сентября прошлого года филиппинский лидер назвал своего коллегу "сукиным сыном". В ответ американский президент назвал Дутерте "колоритным парнем".

Буквально через месяц президент Филиппин повторил свои слова в адрес главы Белого дома и заявил, что Манила должна "распрощаться" с США.

*Террористическая организация, запрещенная в России.