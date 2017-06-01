СМИ рассказали, что Путин думает о Трампе

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что его американский коллега Дональд Трамп искренен, что не вполне обычно для политика, сообщает агентство Блумберг.
Также Путин заявил о готовности к диалогу с американским коллегой. По мнению Путина, Трамп — "не тот человек, который нуждается в совете", сообщает агентство.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.