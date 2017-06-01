СМИ рассказали, что Путин думает о Трампе

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что его американский коллега Дональд Трамп искренен, что не вполне обычно для политика, сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, Путин заявил на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ, что Трамп "искренен, что необычно для политика".

Также Путин заявил о готовности к диалогу с американским коллегой. По мнению Путина, Трамп — "не тот человек, который нуждается в совете", сообщает агентство.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.