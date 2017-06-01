В пустыне в Нигере обнаружили тела 44 мигрантов, в том числе детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тела по меньшей мере 44 мигрантов найдены в пустыне в Нигере, среди них есть дети, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники и представителей гуманитарных организаций.

По данным агентства, тела были обнаружены в пустыне в регионе Агадес на севере Нигера. Скорее всего, мигранты пытались попасть на территорию Ливии, чтобы отправиться в Европу.

"Число погибших в пустыне мигрантов в настоящее время составляет 44", — приводит агентство слова мэра города Агадес Рисса Фелту (Rhissa Feltou). По данным агентства, на месте находится группа сотрудников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца для сбора более точной информации, они также сообщают о 44 погибших.

Ранее сообщалось, что центры по приему и размещению нелегальных мигрантов будут созданы в Нигере и Чаде, договоренность об этом была достигнута на встрече в итальянской столице министров внутренних дел этих африканских стран с коллегами из Ливии и Италии. Создание подобных центров обусловлено тем, что через южные границы Ливии с Чадом и Нигером в Италию попадают порядка 90% мигрантов, обращающихся за статусом беженца.

Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 54 тысяч беженцев, причем уже более 1,3 тысячи человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море с начала года. Большинство мигрантов (более 85%) направились в Италию.