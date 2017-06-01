ЕСПЧ принял дополнения к иску Украины против России по Крыму

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) официально подтвердил, что принял дополнения к первому иску Украины к России в рамках дела о нарушении прав человека в Крыму, заявил в четверг глава украинского Минюста Павел Петренко.

Украина за последние три года уже подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Петренко заявил, что Киев готовит шестой иск.

"ЕСПЧ официально подтвердил принятие нашей правовой позиции по первому делу Украина против России по фактам незаконного нарушения прав человека в Крыму", — сказал Петренко на пресс-конференции в четверг. Он уточнил, что Киевом представлены доказательства, якобы опровергающие доводы российской стороны о том, что "европейский суд не имеет права и юрисдикции слушать первое дело".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам росссийского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".