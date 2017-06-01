Власти Рима намерены расселить все цыганские лагеря

РИМ, 1 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Власти итальянской столицы объявили о новой программе по расселению цыганских лагерей в черте города, средства на нее поступят из европейских фондов.

"Сейчас мы можем очень четко заявить о том, что проблема цыганских лагерей в Риме будет решена", — заявила на презентации проекта мэр Рима Вирджиния Раджи.

Согласно договоренности, достигнутой между лидерами цыганских кланов и руководством Рима, первыми будут закрыты два крупных поселения на юго-восточной и западной окраине города.

"Ключевые положения плана по расселению цыганских лагерей предусматривают использование европейских средств. Италия не использовала эти фонды, продолжая тратить 24-30 миллионов евро для поддержания работы лагерей. Мы закроем кормушку, которой они годами служили для столичной мафии и преступников", — сказала Раджи.

По планам римских властей, цыганским семья будут предлагать расселение в социальные дома или предоставлять субсидии на аренду жилья, максимальный размер которой составляет 800 евро. Подобные льготы сроком на два года предусмотрены для цыган, состоящих на налоговом учете и имеющих все необходимые документы. Всего на реализацию проекта пойдут 3,8 миллиона евро из еврофондов.

Решение о расселении цыганских поселков последовало спустя несколько недель после потрясшей всю Италию истории с убийством трех цыганских девочек. Они были заживо сожжены в своем трейлере на окраине Рима 10 мая. Подозреваемыми в жестоком преступлении стали двое представителей другой цыганской семьи, которые, предположительно, пошли на него из-за вражды между кланами.