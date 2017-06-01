Многополярность мира не гарантирует решения проблем, считает генсек ООН

С.-ПЕТЕРБУРГ 1 июн — РИА Новости. Многополярность мира сама по себе не гарантирует решения всех проблем мирового сообщества, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Петербургского международного экономического форума.

"Многие говорят, что не так уж нужна многосторонняя система управления в мире, мир становится многополярным и многополярность сама по себе решит проблемы и принесет гармонию. Нет, это не так", — сказал Гутерреш.

Он напомнил, что Европа перед Первой мировой войной была многополярной, но "в отсутствии системы многостороннего управления это привело к Первой мировой войне". "Давайте не будем делать такую же ошибку сейчас с точки зрения глобальной экономики и с точки зрения глобальной безопасности", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.