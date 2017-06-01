США и Япония проводят учения в Японском море

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. США и Япония начали в четверг военные учения в Японском море впервые с участием сразу двух авианосцев США — "Рональд Рейган" (Ronald Reagan) и "Карл Винсон" (Carl Vinson), объявило командование японских военно-морских сил самообороны.
Морские операции в рамках учений продлятся до 3 июня, учебные полеты авиации завершатся в пятницу. Цель учений, как отмечает ВМС самообороны Японии, состоит в отработке взаимодействия вооруженных сил двух стран на море и в воздухе.
Первый японский вертолетоносец "Хюга" вступил в строй 8 лет назад. Его водоизмещение составляет почти 14 тысяч тонн, длина — 197 метров. На его палубе могут разместиться 3 вертолета, он может перевозить до 11 вертолетов. Всего у Японии имеется четыре вертолетоносца.
Совместные учения японских военно-воздушных сил самообороны и истребителей, размещенных на авианосце США "Карл Винсон", проходили также в прошлую пятницу в восточной части Тихого океана. Тогда были задействованы и два японских эскадренных миноносца "Самидарэ" и "Асигара", которые присоединились к ударной авианосной группе США в воскресенье.