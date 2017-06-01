США и Япония проводят учения в Японском море

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. США и Япония начали в четверг военные учения в Японском море впервые с участием сразу двух авианосцев США — "Рональд Рейган" (Ronald Reagan) и "Карл Винсон" (Carl Vinson), объявило командование японских военно-морских сил самообороны.

По его данным, в учениях задействованы вертолетоносец "Хюга" и эскадренный миноносец "Асигара", а также самолеты ВВС США F/A18 и японские истребители F15.

Морские операции в рамках учений продлятся до 3 июня, учебные полеты авиации завершатся в пятницу. Цель учений, как отмечает ВМС самообороны Японии, состоит в отработке взаимодействия вооруженных сил двух стран на море и в воздухе.

Как сообщало накануне южнокорейское агентство Рёнхап , находившаяся с апреля в Японском море ударная группа военных кораблей США во главе с "Карл Винсоном" закончила свою миссию в окрестностях Корейского полуострова по устрашению КНДР. Пхеньян отреагировал на военную активность американцев ракетными испытаниями, прекращения которых добивается от Северной Кореи СБ ООН. Авианосец "Рональд Рейган" находился ранее на ремонте в Японии и вернулся в строй.

Первый японский вертолетоносец "Хюга" вступил в строй 8 лет назад. Его водоизмещение составляет почти 14 тысяч тонн, длина — 197 метров. На его палубе могут разместиться 3 вертолета, он может перевозить до 11 вертолетов. Всего у Японии имеется четыре вертолетоносца.

Совместные учения японских военно-воздушных сил самообороны и истребителей, размещенных на авианосце США "Карл Винсон", проходили также в прошлую пятницу в восточной части Тихого океана. Тогда были задействованы и два японских эскадренных миноносца "Самидарэ" и "Асигара", которые присоединились к ударной авианосной группе США в воскресенье.