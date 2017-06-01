Генсек ООН заявил о необходимости реформирования организации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. ООН следует реформировать, чтобы организация стала более эффективной, заявил в ходе открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Мы должны реформировать ООН, чтобы она была более эффективной, более рентабельной, чтобы она была больше связана с потребностями и чаяниями людей", — сказал Гутерреш.

"Вот почему я в настоящее время активно занимаюсь реформой сектора безопасности, сектора развития, реформой управления в рамках ООН — с тем, чтобы ООН лучше умела предотвращать конфликты, помогать урегулировать существующие конфликты, более активно поддерживать государства в борьбе с терроризмом", — добавил он.

Кроме того, по его словам, реформирование ООН необходимо для того, чтобы процесс глобализации был более справедливым. Как указал генсек, люди должны видеть, что руководство международной организации заботится о них, что можно восстановить доверие в качестве главного инструмента реагирования на вызовы.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.