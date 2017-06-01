В МИД Сербии пообещали, что Белград никогда не введет санкции против России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении России, а также не станет менять политику военного нейтралитета, заявил в четверг на открытии Петербургского экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Как всем известно, Россия и Сербия – традиционные друзья и союзники. В этом направлении мы будем и дальше двигаться. Сербия никогда не будет вводить вводить санкции против России. Это для нас не только политический вопрос, но и моральный вопрос. Для нас друзья остаются друзьями навсегда", — сказал Дачич, выступавший на русском языке.

"Сербия не будет менять политику военного нейтралитета", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.