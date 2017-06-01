В Крыму решили игнорировать украинские билборды с посланием "к предателям"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские билборды с оскорбительными посланиями к крымчанам — пустая трата денег, кроме инициаторов их установки они никому не интересны, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Билборды установлены в приграничной с крымским регионом Херсонской области для крымчан, которые якобы едут за биометрическими паспортами в Херсон, чтобы ездить без виз в страны ЕС. Каждый из щитов состоит из двух частей. На одной из них приветствуются "украинские жители Крыма", а на другой — "предатели", которым советуют отправиться в тур по Золотому кольцу России. Также второй группе крымчан советуют "не шастать" на Украину.

"Все это напрасная трата денег. Мы на это никогда внимания не обращали и обращать не будем", — сказал Черняк.

По его словам, крымчане не нуждаются в украинских загранпаспортах. "Крымчане уже давно оформляют визы шенгенские на паспорта, которые они получают в Крыму, и спокойно ездят за границу, в том числе Европу и США", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что Крым в отличие от агрессивной политики властей сопредельного государства готов к гостеприимному приему украинских туристов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".