Приехавший в Донбасс Турчинов пошутил о "взятии Москвы"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время визита на Донбасс. 31 мая 2017

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время визита на Донбасс. 31 мая 2017

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пошутил, что война в Донбассе закончится тогда, когда украинские войска "возьмут Москву".

Кадры из поездки в Донбасс Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook.

Отвечая на вопрос, когда закончатся военные действия на востоке Украины, украинский чиновник сказал: "Когда Москву возьмем, тогда и завершится".

Во время визита в Донбасс Турчинов посетил Марьинку и Красногоровку и осмотрел позиции украинских военных.

С 1 июня в Донбассе объявлен очередной режим прекращения огня. Конфликтующие стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия с полуночи четверга. В ДНР заявили, что силовики обстреляли более 20 населенных пунктов.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Новое руководство страны в апреле 2014 года начало военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек.