Wnet связывает обыски СБУ с решением о блокировке российских сайтов

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Крупный украинский интернет-провайдер Wnet связывает обыски Службы безопасности Украины в своем офисе с решением о блокировании в стране российских интернет-ресурсов; Wnet начал выполнять это решение, но сотрудники спецслужбы всё равно пришли в офис провайдера в четверг утром, говорится в сообщении компании на ее странице в Facebook.

Ранее в четверг пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники спецслужбы проводит обыски в офисе Wnet.

"Шестнадцатого мая от СБУ на компанию Wnet поступило письмо с просьбой принять меры, направленные на исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете предоставления услуг по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам/серверов, которые в нем указаны. Компания своевременно предоставила ответ и начала внедрять мероприятия по выполнению решения СНБО. Но уже сегодня с утра работники СБУ заблокировали работу компании и ее партнеров, проводят обыски в офисах, производственных помещениях у руководителей компании", — говорится в сообщении.

Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании "Яндекс. Украина" в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". По их итогам стало известно, что служба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины. По утверждению ведомства, информация якобы передавалась специальным службам РФ. В компании "Яндекс. Украина" эти обвинения отвергают, заявив, что ни у сотрудников, ни руководства компании нет доступа к персональным данным пользователей.